Путин: Россия не запрещает деятельность иноагентов в стране

Российский закон об иностранных агентах намного либеральнее, чем американский, поскольку за подобную деятельность не следует уголовной ответственности, отметил президент России Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции.

Глава РФ в ходе мероприятия сравнил законы об иностранных агентах в России и США. По его словам, в РФ процент организаций, имеющих статус иноагентов, практически такой же, как в Соединенных Штатах. При этом, заметил он, ответственность за нарушения в США намного жестче, вплоть до уголовного преследования.

«Мы не запрещаем их деятельность, у нас таких 74 организации из 200 тыс зарегистрированных НКО», — подчеркнул Владимир Путин право иноагентов на работу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что закон об иноагентах в РФ будет постепенно дорабатываться, однако его необходимость неоспорима.