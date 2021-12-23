Президент России Владимир Путин не поддержал введение уголовной ответственности для противников вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил на ежегодной пресс-конференции, которая проходит в эти минуты в центральном выставочном зале «Манеж».

Глава государства уверен, что необходимо с уважением относиться к таким людям и терпеливо разъяснять им важность принятия определенных мер.

«Дело не в политической воле, дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, сразу появятся способы обойти это стремление», — отметил президент.

Большая 17-я пресс-конференция Владимира Путина проходит 23 декабря в очном формате. Свои вопросы к главе государства могут задать 507 журналистов, в том числе представители СМИ-иноагентов.