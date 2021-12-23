Путин заявил о продлении мер поддержки бизнесу в условиях пандемии

Президент РФ Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции отметил, что практически все крупные предприятия и холдинги работали без сбоев, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

Помощь и поддержка государства в основном потребовалась предприятиям малого и среднего бизнеса — заведениям общепита, тренажерным залам, кинотеатрам, музеям.

Использовались разные формы поддержки бизнеса: льготное кредитование, льготы по кредитам, рассрочка по возвращению займов, льготная аренда. Оказывалась и прямая поддержка предприятиям, связанная с сохранением рабочих мест. Работа проводилась в тесном контакте с бизнес-сообществом.

На все это выделялись и продолжают выделяться огромные ресурсы из федерального бюджета. Действие мер поддержки частично уже продлено.

Большая пресс-конференция Путина проходит уже в 17-й раз. Местом для мероприятия выбран московский Манеж. В общей сложности аккредитованы 507 журналистов, причем представители СМИ-иноагентов также могут воспользоваться правом обратиться к главе государства.