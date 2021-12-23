Путин процитировал министра Горчакова в ответ на вопрос об отношениях между РФ и Западом

Президент РФ Владимир Путин на фоне растущей напряженности в отношениях с Западом и эскалации на юго-востоке Украины, привел известную фразу министра иностранных дел Российской империи Александра Горчакова.

«Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия — сосредотачивается», – процитировал Горчакова глава государства.

Также Путин прокомментировал тексты соглашений, проекты которых МИД РФ представил на рассмотрение НАТО по гарантиям безопасности. Напомним, основное требование Москвы заключается в том, что Альянс должен дать гарантии дальнейшего нераспространения своих войск на восток.

Президент отметил, что на сегодняшний день видит «положительную реакцию» Вашингтона. По его словам, переговоры должны состояться в Женеве в начале 2022 года. Представители уже назначены.