Политолог Карпентер: Путин гарантиями безопасности напомнил США об их обещаниях

«Дерзость» президента России Владимира Путина предназначена, чтобы напомнить США об их обещаниях и подтолкнуть к выполнению. Такое мнение выразил политолог Тед Карпентер.

Автор в статьи для журнала Antiwar раскрыл истинное значение предложений России о гарантиях безопасности, которые были направлены в Вашингтон. Это связано с постоянным давлением НАТО и приближением Альянса к российским границам, пишет «ПолитРоссия».

«Некоторые западные аналитики охарактеризовали требования Путина как «дерзкие». Однако «дерзость» российского президента заключается лишь в том, чтобы напомнить США об их давних обещаниях и подтолкнуть Вашингтон к их выполнению. Впрочем, у Америки, похоже, есть проблемы с тем, чтобы держать свое слово», — восхитился автор.

Карпентер напомнил, что в 1997 году был заключен Основополагающий акт Россия – НАТО. Стороны обязались не воспринимать друг друга в качестве противников. Кроме того, Альянс гарантировал, что не будет усиливать военное присутствие в странах, соседствующих с РФ.

«США в одностороннем порядке аннулировали и это обещание. Соединенные Штаты и Североатлантический альянс отправили оружие и военных вплотную к российской границе. Москва поняла, что ее предали, и ощутила тревогу по поводу возможной агрессии», — отметил эксперт.

Политолог добавил, что условия, которые выдвинул Путин, являются разумными. Российский лидер просто настаивает на том, чтобы США выполнили данное слово.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал первый раунд переговоров по гарантиям безопасности. Событие состоится в январе 2022 года.