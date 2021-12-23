«Будем, будем»: Путин возразил Пескову на просьбу к журналистам не кричать

Российский президент Владимир Путин в шутку разрешил журналистам кричать во время большой пресс-конференции.

Во время общения с корреспондентами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выбирал, кто из представителей СМИ задаст следующий вопрос. После этого некоторые журналисты начали кричать, в ответ на что представитель Кремля сделал замечание присутствующим.

«Давайте не будем кричать», — сказал Песков.

Владимир Путин позитивно отреагировал на такую активность и разрешил журналистам так себя вести.

«Будем, будем, кричите», — сказал президент.

В 2021 году большая пресс-конференция российского лидера вновь проходит в очном формате. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов.