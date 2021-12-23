Путин ответил на вопрос о работе руководителей регионов в период пандемии COVID-19

Президент Российской Федерации дал оценку работе руководства регионов страны в период пандемии коронавирусной инфекции.

Глава государства отметил, что по российскому пути пошли многие страны мира. Россия стала первым государством, где регионы получили возможность управлять ситуацией с COVID-19.

«Мы первые об этом сказали — страна большая, ситуация в разных регионах разная», — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, главы регионов проявили себя в высшей степени ответственно. Помощь субъектам РФ также увеличилась, а их взаимодействие с федеральным центром дало нужный результат.