Президент России Владимир Путин заявил, что из всех городов РФ для жизни выбрал бы Петербург. При этом журналист, задавая вопрос, попросила главу государства исключить обе столицы из вариантов ответа. Но российский лидер ответил, что первым делом подумал именно про город на Неве, потому что родился и вырос в нем.

В то же время Путин сказал, что в России есть много замечательных мест для проживания. В частности, Краснодарский край и Крым.

«У нас много мест красивых, достойных, где человек может чувствовать себя комфортно», – резюмировал глава государства.

Большая пресс-конференция Путина проходит 23 декабря в 17-й раз. На нее аккредитовались более 500 журналистов российских и зарубежных СМИ. В этом году их гораздо меньше, чем обычно из-за ограничительных мер.