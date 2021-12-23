Владимир Путин высказался о повышении МРОТ и прожиточного минимума

России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции затронул тему повышения минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Глава государства отметил, что оно касается миллионов граждан.

По словам Владимира Путина, увеличение МРОТ и прожиточного минимума ведет к повышению социальных выплат. Президент подчеркнул, что данная мера является важной для миллионов жителей страны.

«Бюджет, без всяких сомнений, можно назвать бюджетом социальной направленности. Но бюджет нацелен и на развитие. Это вещь абсолютно очевидная, если посмотреть на цифры», — заметил глава государства.

Путин проводит 23 декабря в Манеже 17-ю большую пресс-конференцию. В этом году мероприятие вновь проходит в очном формате.