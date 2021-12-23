Партия Порошенко «Европейская солидарность» подала заявление о госизмене Зеленского

Госбюро расследований Украины, генпрокуратура и СБУ получили заявления о государственной измене со стороны действующего главы государства Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении партии «Европейская солидарность» экс-президента страны Петра Порошенко.

В заявлении политического движения утверждается, что бывший артист «Квартала 95» занимается финансированием террористических организаций и неоднократно совершал государственную измену. Также Зеленскому инкриминируют утрату энергетической независимости Украины и закупки угля из России.

«Народные депутаты из "Европейской солидарности" заявили в офис генпрокурора, госбюро расследований и Службу безопасности Украины о государственной измене и финансировании терроризма Зеленским и его окружением», — говорится в опубликованном документе.

Заявление о госизмене Зеленского было направлено в компетентные органы вскоре после того, как экс-президенту страны Петру Порошенко было предъявлено аналогичное обвинение из-за закупок угля с Донбасса. Сам олигарх проигнорировал вызов на допрос и заявил, что вернется на Украину не раньше января 2022 года.