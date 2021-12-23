Путин удовлетворен работой Центробанка в 2021 году

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на ежегодной пресс-конференции, которая проходит в Манеже. Он оценил работу правительства и Банка России.

Путин начал пресс-конференцию без вступительного слова. В первую очередь он акцентировал внимание на состоянии отечественной экономики в период пандемии, а также на предпринятых правительством мерах для ее стабилизации.

«Работа правительства и Центробанка в этом году в целом заслуживает удовлетворительной оценки», — сказал глава государства.

По мнению президента, российская экономика, столкнувшись с новыми вызовами, оказалась более мобилизованной и готовой к шокам. Этого нельзя сказать про хозяйство других развитых стран, подчеркнул он.

Большая пресс-конференция главы государства является 17-й по счету. Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее пообещал, что мероприятие пройдет со свободными вопросами и подробными ответами.