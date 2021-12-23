Путин сравнил уровень вакцинации от COVID-19 в России и мире

Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил ход вакцинации от коронавирусной инфекции в России в ходе ежегодной пресс-конференции.

Российский лидер назвал низким уровень вакцинации от коронавируса в стране. На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 59,4%. Этот показатель учитывает и привившихся, и переболевших граждан.

«Нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году мы достигнем этого уровня», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что в европейских странах также ведутся дискуссии о низком уровне вакцинации. За рубежом также говорят о необходимости достижения коллективного иммунитета в 90-95%.