Запретить одним махом. Фролов раскрыл истинные намерения главы МИД ФРГ в отношении «СП-2»

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о достижении консенсуса с немецким канцлером Олафом Шольцем по вопросу запуска «Северного потока — 2». Несмотря на разные точки зрения в прошлом, политики «ясно дали понять», что процесс сертификации проекта должен идти на основе европейского законодательства.

«У нас есть общая позиция. Хотя и не секрет, что мы в прошлом подходили к этому вопросу с разных сторон. <…> Вопрос энергетической безопасности также будет играть роль в процессе дальнейшей оценки», — подчеркнула Бербок.

Министр иностранных дел указала, что энергия не может быть использована «в качестве оружия для дестабилизации Европы». По ее словам, предыдущее правительство ФРГ договорилось с властями США о том, что введение «СП-2» в эксплуатацию будет поставлено под сомнение в случае эскалации со стороны РФ в отношении Украины.

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Смена позиции

О том, что новоиспеченное правительство Германии «будет сообща» действовать в отношении «СП-2», четко дал понять и Олаф Шольц. Тем не менее, как сообщил заместитель официального представителя правительства страны Вольфганг Бюхнер, канцлер считает трубопровод исключительно экономическим проектом, который уже завершен.

«Не хватает некоторых аспектов, проверки соблюдения европейского права об анбандлинге [принципе разведения по разным юридическим лицам ролей владельца трубопровода, его оператора и поставщика ресурса — прим. ред.]. Этим занимается сейчас Федеральное сетевое агентство… Это административный процесс, который будет завершен согласно законодательству. Он не имеет политической составляющей», — заверил Бюхнер.

Более того, Олаф Шольц также призвал не увязывать разрешение на эксплуатацию газопровода с усилиями по деэскалации на границе Украины и РФ. По его словам, это «совершенно другой вопрос», нежели действия по недопущению нарушения территориальной целостности республики.

«Что касается "Северного потока — 2", то речь идет о частнохозяйственной инициативе. По данной проблеме решение принимает без политизации одно из учреждений в Германии», — указал немецкий канцлер.

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Однако Бербок в отличие от социал-демократа не может похвастать столь же твердой позицией в отношении германо-российского проекта. И это не удивительно, ведь еще недавно, будучи сопредседателем партии «Зеленые», немецкий политик призывала заблокировать строительство «СП-2». Теперь же ей приходится разделять мнение своих коллег по правящей коалиции — членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и либеральной Свободной демократической партии (СвДП).

Из-за этого Бербок фактически оказалась в тупике, констатировал политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер, ведь соратники не перестают напоминать главе МИД о ее прежней точке зрения. Правда, им придется довольствоваться малым — единственное, что Бербок сможет сделать на новой должности — это «молчаливыми жестами» пообещать возможную остановку газопровода в случае «вторжения» России на Украину.

«Как представителю коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено», — заявил Лейтойзер.

Тем не менее, попытка усидеть сразу на двух стульях не устроило немецкое правительство. В частности, председатель комитета по иностранным делам бундестага Норберт Реттген призвал Бербок «занять четкую позицию» в отношении «СП-2», а также создать формат, который бы позволял Европе активнее участвовать во внешней политике и сфере безопасности.

nord-stream2.com / Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Мнение эксперта

Впрочем, представительница экологической партии проигнорировала призывы своих коллег, причем сделав это крайне банальным образом, полагает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Слова Бербок о якобы достижении консенсуса с Шольцем по сертификации трубопровода, по сути, означают, что политики договорились действовать в правовом поле Германии.

«А в каком правовом поле они могли еще действовать? Может, она не совсем понимает, что значит слово консенсус? Или же она упустила ряд каких-то важных моментов? Или неудачно сформулировала мысль? Или ее не до конца поняли? Может, это и ошибки перевода. Но если ее высказывание транслируется без искажений, то оно ни о чем. Вызывает лишь недоумение», — заявил он «Политике Сегодня».

По мнению Фролова, до вступления в должность главы МИД ФРГ Бербок была вольна выступать против чего-либо для успешного ведения избирательной кампании, однако теперь ее возможности крайне ограничены. Более того, любые попытки влиять на сертификацию «СП-2» неизбежно повлекут за собой судебные разбирательства, в ходе которых немецкие власти, скорее всего, проиграют.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Это, конечно, здорово быть против чего-то, когда ты избираешься куда-то. А потом ты получаешь должность и, возможно, это как раз ее шокировало. С этих пор ты вынужден действовать в правовом поле страны, в которой ты получил должность. Наверное, было бы здорово взять и одним махом запретить "СП-2". Но таких полномочий у немецкого руководства нет», — не сомневается Фролов.

В этой связи подобные высказывания со стороны немецкого министра не сулят ничего нового для будущего газопровода или же любого другого проекта между российскими и немецкими компаниями, резюмировал экономист.

«Через какое-то время любые слова данной госпожи будут восприниматься с юмором, потому что она уже идет по пути максимально безопасных, как ей кажется, и ничего не значащих комментариев. Возможно, из-за неопытности в области международных отношений. Но данная деятельница высказывает мысли уровня: "вода мокрая", "морская вода соленая", "у Германии есть выход к Балтийскому морю" и так далее», — сыронизировал Фролов.

Хотя газопровод «Северный поток — 2» был достроен в сентябре, в настоящее время он проходит процедуру одобрения регулятором — Федеральным сетевым агентством Германии. Согласно европейскому законодательству, компания Nord Sream 2 AG должна создать в ФРГ предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица.

Немецкая сторона обязана объявить о своем решении до 8 января 2022 года. После этого его в течении двух месяцев должна рассмотреть Еврокомиссия, которая может продлить срок процедуры до 8 мая 2022 года.