Путин рассказал о росте зарплат и небывалой инфляции в России в 2021 году

В России начали расти реальные зарплаты граждан. По прогнозам, к концу года доходы увеличатся в среднем на 3,5%. Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин. Также он объявил о сокращении уровня безработицы. Эта цифра опустилась даже ниже допандемийного уровня.

В то же время глава государства рассказал о росте инфляции в стране до 8%. Для сравнения, по итогам 2020 года этот показатель был равен 4,9%. При этом Путин подчеркнул, что с такой проблемой столкнулись в этом году большинство крупных стран мира.

«Если взять ведущую экономику мира — Соединенные Штаты. У них сейчас инфляция 6,1% по-моему. При целевом показателе в 2%. У нас она тоже большая — 8%. У нас целевой был 4%, то есть в два раза увеличена. У США в три. И это серьезное дело. Думаю, что ФРС [Центробанк США] придется что-то делать», – заявил президент.

Большая пресс-конференция Путина стартовала 23 декабря в полдень. Участие в ней принимают более 500 журналистов со всей России и мира.