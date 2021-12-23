Песков указал на важность соблюдения санитарных мер в ходе пресс-конференции Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал журналистов соблюдать санитарные меры на пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина.

Он обратился к представителям СМИ с призывом соблюдать социальную дистанцию и вовремя заменять средства индивидуальной защиты органов дыхания. После каждого вопроса набалдашники микрофона будут меняться.

«Вы их заберете как сувенир», — отметил Песков, говоря о набалдашниках для микрофона.

Российский лидер проводит 17-ю большую пресс-конференцию 23 декабря. Мероприятие проходит в Манеже. В этом году пресс-конференция проходит в очном формате. На встречу аккредитованы 507 представителей СМИ.