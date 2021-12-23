Ежегодное общение Путина с прессой началось в московском Манеже

Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина стартовала в московском Манеже. Глава государства собирается обсудить с участниками мероприятия ключевые вопросы внутренней и внешней повестки.

Одной из главных тем мероприятия станет пандемия коронавируса. В частности, в ходе мероприятия прозвучат вопросы, связанные с вакцинацией населения и QR-кодами. Также планируется, что российский лидер будет говорить о нацпроектах, постсоветской интеграции и ситуации на газовом рынке.

Нынешняя пресс-конференция Путина является 17-й по счету. В этом году число приглашенных представителей СМИ сокращено в связи с антиковидными ограничениями. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков ранее отмечал, что мероприятие будет проходить в классическом формате — со свободными вопросами и подробными ответами.