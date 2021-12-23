Роддом в Подмосковье отдает новорожденных в костюмах Дедов Морозов

Подмосковный Видновский перинатальный центр отдает родителям новорожденных, переодетых в Дедов Морозов.

Видновский перинатальный центр отдает родителям новорожденных, переодетых в Дедов Морозов. Праздничная акция была запущена в честь Нового года. Кроме этого, перинатальный центр в этом году отмечает 35-летний юбилей, сообщает телеканал «360».

«Называем мы их "Маленькие декабрята". Мамочкам нашим нравится, потому что когда они видят первый раз малыша уже так красиво неожиданно одетым, они довольны», — сообщила заведующая отделением новорожденных Ольга Зеленская.

Родственники новорожденных рады необычному наряду их детей. Так, один из отцов шутит, что его «Дед Мороз» к Новому году уже «подрастет и будет бородатенький». А другая мама малышки сообщила, что праздничная акция роддома — настоящий подарок на Рождество.