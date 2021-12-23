Экс-президент Украины Порошенко не явился на допрос по делу о госизмене

Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу о госизмене. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков.

Политик впервые стал подозреваемым в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Он в спешке покинул страну, когда ему пытались вручить повестку сотрудники ведомства. Сам Порошенко заявил, что совершил визит в Польшу для проведения запланированных встреч.

«Он прилетит, как и обещал в первой половине января», — сказал адвокат, отвечая на вопрос о возвращении политика на родину.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прокомментировала ситуацию с Петром Порошенко. Она порекомендовала политику не покидать территорию страны после обвинения в госизмене.