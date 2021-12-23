СК потребовал заключить под стражу экс-схиигумена Сергия по делу о разжигании вражды

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство, в котором следствие потребовало арестовать бывшего схиигумена Сергия по делу о возбуждении ненависти либо вражды (статья 282 УК РФ). Об этом рассказала адвокат экс-священнослужителя Светлана Герасимова. Данную информацию подтвердили в пресс-службе инстанции.

Напомним, что ранее экс-схиигумен был признан виновным в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. Измайловский суд Москвы приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы.

В конце мая прошлого года схиигумен Сергий нарушил священническую присягу, из-за чего был лишен своего сана. Епархия обязала его покинуть женский монастырь, однако мужчина ослушался и продолжил проводить богослужения.

Такое поведение возмутило митрополию, поэтому вскоре Романов был задержан силовиками ОМОН. В сентября 2020 года церковный суд отлучил схимонаха от РПЦ.