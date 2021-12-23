Силовики устроили обыски в департаменте имущественных отношений мэрии Новосибирска

В департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска проводятся обыски. Данные следственные действия могут быть связаны с уголовным делом о долгах застройщиков за аренду земли, передают СМИ.

Согласно предварительным данным, общая сумма долгов превышает четыре миллиарда рублей. Часть компаний-фигурантов были признаны банкротами. В связи с этим взыскать получится только половину суммы.

Также сообщается, что обыски проводятся и в квартире, загородном доме и на рабочем месте начальника департамента Георгия Жигульского, однако эта информация еще не подтверждена. Официальных комментариев по данному поводу еще нет.