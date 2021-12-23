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Лукашенко анонсировал вынесение проекта Конституции Белоруссии на всенародное обсуждение

Политика
Лукашенко анонсировал вынесение проекта Конституции Белоруссии на всенародное обсуждение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проект новой конституции будет вынесен на всенародное обсуждение. Об этом он рассказал в ходе совещания по вопросам изменения главного закона страны.

Белорусский лидер подчеркнул: в случае изменения конституции систему управления в республике придется отстраивать заново. Он также обратил внимание, что документ будет опубликован в ближайшее время.

«День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, выносим на обсуждение нынешний проект конституции», — сообщил президент.

Лукашенко ранее отметил, что одна из поправок направлена на закрепление роли Всебелорусского народного собрания. По его словам, проект предполагает и перераспределение полномочий между органами государственной власти.

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