Лукашенко анонсировал вынесение проекта Конституции Белоруссии на всенародное обсуждение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проект новой конституции будет вынесен на всенародное обсуждение. Об этом он рассказал в ходе совещания по вопросам изменения главного закона страны.

Белорусский лидер подчеркнул: в случае изменения конституции систему управления в республике придется отстраивать заново. Он также обратил внимание, что документ будет опубликован в ближайшее время.

«День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, выносим на обсуждение нынешний проект конституции», — сообщил президент.

Лукашенко ранее отметил, что одна из поправок направлена на закрепление роли Всебелорусского народного собрания. По его словам, проект предполагает и перераспределение полномочий между органами государственной власти.