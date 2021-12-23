Дипломат Лукьянцев заявил о нарушении прав человека в действиях Польши в отношении мигрантов

Польша своими действиями в отношении мигрантов нарушает положения договоров в области защиты прав человека. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

Заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека прокомментировал кадры с белорусско-польской границы, которые распространены в информационном пространстве. По его словам, польские правоохранители используют спецсредства против беженцев. Кроме того, наблюдается жестокость в действиях органов правопорядка.

«Это, конечно, вызывает очень четкие ассоциации. И если судить по этим кадрам, можно сказать, что налицо действительно нарушение положений международных договоров в области защиты прав человека со стороны той же самой Польши», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Ранее Григорий Лукьянцев заявил, что именно Запад виновен в возникновении миграционного кризиса в Польше. Причиной является дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.