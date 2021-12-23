ГП подозревает сотрудников Ростехнадзора в коррупционном сговоре с главами шахт Кузбасса

Генпрокуратура России заявила, что между инспекторами Ростехнадзора Кузбасса и руководством шахт были налажены долгосрочные коррупционные связи.

Ведомство сделало соответствующие выводы после проверки угледобывающих предприятий Кузбасса в связи с аварией на шахте «Листвяжная». Специалисты установили, что инспекторы получали от владельцев шахт машины с водителями, а также устраивали родственников на высокооплачиваемые должности.

Поводом для проверки стало ЧП в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области. Взрыв метана привел к гибели 51 человека, еще 106 пострадали. Правоохранители возбудили два уголовных дела и арестовали четырех человек.