Байден не исключил соперничество с Трампом на президентских выборах в 2024 году

Президент США Джо Байден ответил журналистам ABC на вопрос об участии в выборах лидера государства в 2024 году. По словам действующего главы страны, многое зависит от его самочувствия.

Если состояние здоровья президента будет на том же уровне, что и сейчас, то вероятность его участия в выборах велика. Кроме того, Байден не исключил соперничество с экс-лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

«Почему бы мне не посоперничать с Дональдом Трампом? Это повысит шансы на мое участие в выборах», — рассказал президент в интервью.

Предыдущие выборы президента США состоялись в ноябре 2020 года. Трамп до сих пор уверен, что результаты голосования были сфальсифицированы. По этой причине он отказался присутствовать на инаугурации Байдена.