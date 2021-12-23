Рябков предостерег США от попыток диктовать России условия по гарантиям безопасности

США могут использовать диалог о гарантиях безопасности в качестве прикрытия для военного освоения Украины, однако это не приведет ни к чему хорошему. С таким предупреждением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Также российский дипломат отметил, что Вашингтон может попытаться диктовать свои предварительные условия перед началом переговоров, однако подобные поползновения со стороны Белого дома заведомо обречены на провал. Россия ожидает от США конкретных и конструктивных действий по договору о безопасности и сама настроена на плодотворный диалог, подчеркнул замглавы МИД РФ.

«Мы хотим быстрой формализации тех договоренностей, которые нами положены на бумагу, обличены в договорную форму. Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые "понравятся" Вашингтону и другим натовским столицам, или, которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас, как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится», — отметил Рябков.

Ранее в интервью журналу «Международная жизнь» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что МИД направил Вашингтону конкретные предложения по срокам начала переговоров о гарантиях безопасности. До этого глава дипломатического ведомства Сергей Лавров уже анонсировал первый этап контактов по вопросам безопасности в начале 2022 года.