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Национальные костюмы против деловых. Как журналисты будут привлекать внимание Путина

Россия
Национальные костюмы против деловых. Как журналисты будут привлекать внимание Путина

На большой пресс-конференции президента РФ по традиции много журналистов в национальных костюмах, сообщает РИА Новости. В основном это представители региональных СМИ. Таким образом они стараются привлечь внимание главы государства и его пресс-секретаря и получить возможность задать вопрос. 

Журналисты нарядились в лучшие костюмы, чтобы привлечь внимание президента на пресс-конференции
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Представители федеральных СМИ предпочли более официальные костюмы. Очень многие выбрали яркие цвета: красные и зеленые.

Журналисты нарядились в лучшие костюмы, чтобы привлечь внимание президента на пресс-конференции
Prt Scr youtube.com  / НТВ

Национальные костюмы против деловых. Как журналисты будут привлекать внимание Путина
Prt Scr youtube.com  / НТВ

Традиционный способ привлечь внимание Путина и Пескова - плакаты с красноречивыми надписями. 

Журналисты нарядились в лучшие костюмы, чтобы привлечь внимание президента на пресс-конференции
Prt Scr youtube.com  / НТВ

В большой пресс-конференции президента РФ в этом году принимают участие 507 сотрудников СМИ. В этом году из-за пандемии их количество ограничено. Мероприятие пройдет в здании московского Манежа. 

Предыдущая конференция проходила в онлайн- формате. За четыре часа тридцать минут российский лидер ответил на 68 вопросов.

#россия #путин #общество