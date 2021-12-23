Национальные костюмы против деловых. Как журналисты будут привлекать внимание Путина

На большой пресс-конференции президента РФ по традиции много журналистов в национальных костюмах, сообщает РИА Новости. В основном это представители региональных СМИ. Таким образом они стараются привлечь внимание главы государства и его пресс-секретаря и получить возможность задать вопрос.

Prt Scr youtube.com / НТВ

Представители федеральных СМИ предпочли более официальные костюмы. Очень многие выбрали яркие цвета: красные и зеленые.

Prt Scr youtube.com / НТВ

Prt Scr youtube.com / НТВ

Традиционный способ привлечь внимание Путина и Пескова - плакаты с красноречивыми надписями.

Prt Scr youtube.com / НТВ

В большой пресс-конференции президента РФ в этом году принимают участие 507 сотрудников СМИ. В этом году из-за пандемии их количество ограничено. Мероприятие пройдет в здании московского Манежа.

Предыдущая конференция проходила в онлайн- формате. За четыре часа тридцать минут российский лидер ответил на 68 вопросов.