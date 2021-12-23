Водителей призвали отказаться от поездок на авто из-за надвигающейся на Петербург метели

Смольный призвал петербургских водителей отказаться поездок на личном транспорте, чтобы снизить количество ДТП из-за надвигающейся на город метели.

«Желтый» уровень опасности объявлен в Петербурге с 8 часов 23 декабря до 6 часов 24 декабря. В городе ожидаются сильный ветер до 15-18 м/с, снегопад и метель. Синоптик Михаил Леус связал изменение погоды с дошедшим до Петербурга циклоном «Квинтинус», который принес с собой теплый атмосферный фронт.

«Его облачная гряда закроет небо плотной пеленой, вызовет снегопады и метели. Усилится ветер, атмосферное давление будет резко падать, а температура повысится», — сообщил метеоролог.

Петербуржские власти попросили горожан быть осторожными и не использовать автотранспорт во избежание ДТП. Впрочем, подобные советы во время снегопадов они дают уже не в первый раз, но качество уборки улиц так и не растет.

Можно констатировать, что с решением «снежной» проблемы города администрация губернатора Александра Беглова не справляются. Ранее политолог Иван Аркатов заявлял, что несмотря на делегирование обязанностей подчиненным, градоначальник должен лично отвечать за состояние города зимой. По его мнению, власти Москвы демонстрируют совершенно другой подход к делу: на фоне столицы зимний Петербург явно проигрывает.