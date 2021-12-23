«Гость из Украины». Неизвестный попытался проникнуть в дом Поклонской в Крыму

Неизвестный мужчина попытался проникнуть в дом чрезвычайного и полномочного посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской в Симферополе. В своем Telegram-канале бывший прокурор Крыма опубликовала видеозапись с камеры наблюдения, на которой можно заметить злоумышленника, перелезающего через ограждение.

Поклонская написала, что мужчина является «гостем из Украины». В дом незадачливый взломщик попасть так и не смог.

«Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный "гость" из Украины пробирается ко мне домой в Крыму. Причем в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри. Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме», — посетовала Наталья Владимировна.

Представитель России на островах Кабо-Верде сообщила, что уже обратилась к крымским правоохранителям, однако они «не увидели состава преступления по факту проникновения на территорию домовладения». Подозреваемого, по словам Натальи Поклонской, уже отправили «обратно на Украину».

«Наверное, за медалью, чтобы в следующий раз задержать уже награжденного», — с иронией заметила она.

Уже несколько месяцев Поклонская является чрезвычайным и полномочным послом РФ в Кабо-Верде. Подробнее о том, с чем связана островная «ссылка» экс-прокурора Крыма, «Политика Сегодня» писала ранее.