Вильфанд: в ряде российских регионов ожидается снег и аномальные морозы

Архангельскую, Вологодскую, Белгородскую, Курскую Ивановскую, Ярославскую и ряд других областей ожидает аномально холодная погода уже в ближайшие дни.

Сильные осадки накроют Псковскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Калининградскую области, а также Краснодарский край. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Опасные и неблагоприятные явления прогнозируются в ближайшие дни в некоторых регионах. 23-25 декабря в Вологодской, Архангельской областях, Ненецком автономном округе ожидается аномально холодная погода. Температура будет ниже нормы на 7-12 градусов. С четверга по пятницу в Орловской, Тамбовской, Белгородской, Курской, Московской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях температура будет ниже нормы на семь и более градусов», — заявил Вильфанд.

В Калининградской, Псковской, Новгородской и Ленинградской областях в четверг и пятницу ожидается сильный снег, метель и ветер до 20 м/с. Кроме того, непогода придет и в Кубань, где будет мокрый снег и ветер до 20 м/с.

Ранее в Москве заметили редкую алмазную пыль, которая обычно характерна для Арктики. Такое явление возникло из-за аномального мороза и высокой влажности в атмосфере российской столицы, передает телеканал «360».