Депутат бундестага Котре предрек обострение энергокризиса из-за затягивания запуска «СП-2»

Затягивание запуска «Северного потока — 2» способствует обострению энергокризиса в ФРГ. Такое мнение выразил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

Политик допустил, что цены на энергоносители могут вырасти, если зима будет еще холоднее. По его словам, это может привести к обострению социальной обстановки и ускорит инфляцию. Стремление снабжать страну за счет ненадежных солнечной и ветровой энергетики является иллюзией, уверен Котре.

«Политически обусловленное и вредное затягивание "Северного потока — 2" будет способствовать обострению (энергокризиса. — Прим. ред.)», — сказал политик ТАСС.

Котре добавил, что запуск газопровода позволит разрядить ситуацию. Кроме того, это стало бы сигналом для России о готовности Германии придерживаться многолетнего партнерства.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что с канцлером Олафом Шольцем достигла консенсуса по «Северному потоку — 2».