Большая пресс-конференция Путина. Кто и о чем спросит президента

В четверг, 23 декабря, состоится уже 17-я по счету большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие пройдет в московском Манеже и начнется в 12:00 мск. Трансляцию будут вести все ведущие телеканалы страны.

Несмотря на пандемию коронавируса, конференция будет проходить в очном формате. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, это было личным решением российского лидера.

«Он прекрасно понимает, что это гораздо эффективнее, удобнее для журналистов, и это более востребовано журналистами», — объяснил Песков.

Тем не менее, в связи с ограничительными мерами число аккредитованных представителей СМИ было сокращено более чем в два раза. В общей сложности в мероприятии примут участие 507 журналистов, включая представителей СМИ, имеющих статус иноагентов.

youtube.com / Prt Scr / Телеканал 360

Как рассказал Песков, более половины журналистов будут из регионов. Их формировали по федеральным округам полномочные представители президента вместе с главами субъектов РФ. Из зарубежных СМИ на пресс-конференцию приглашены те, кто постоянно «на связи» с Кремлем.

«В остальном это классическая пресс-конференция Путина: свободные вопросы, подробные ответы, что называется — до последнего», — подчеркнул Песков.

Главные темы

Хотя вопросы к мероприятию заранее не прописаны, они легко прогнозируются, констатировал пресс-секретарь президента. Традиционно на больших пресс-конференциях Путин подводит итоги года, но при этом не ограничивает журналистов в выборе тем общения. Вопросы могут затрагивать самые разные сферы как внутренней, так и внешней политики РФ, а также касаться и личной жизни главы государства.

Ожидается, что на этот раз главными темами станут пандемия коронавируса, вакцинация и QR-коды, ситуация в экономике, инфляция и падение доходов граждан, отношения с США, ЕС и НАТО, «вторжение» России на Украину, газовый кризис в Европе, развитие страны и национальные проекты, постсоветская интеграция и зоны влияния, транзит власти и преемственность политики.

Невские Новости / Александр Берг

По мнению главы Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрия Орлова, формат большой пресс-конференции позволяет формировать детальное представление о политике власти в медиа, а также транслировать послания самым разным аудиториям.

«Если “Прямая линия” — это колоссальное по масштабам количественное социологическое исследование, то пресс-конференция — большое качественное исследование настроений медиа и элит, в том числе оппозиционных и иностранных», — отметил Орлов «Известиям».

В прошлом году из-за пандемии коронавируса большая пресс-конференция Путина впервые проходила онлайн. Президент 4,5 часа отвечал на вопросы журналистов по видеосвязи из резиденции в Ново-Огарево — тогда он успел прокомментировать 68 тем. Пресс-центры были организованы в девяти городах России: во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Туле и Москве.

С 2001 года Путин провел 16 подобных пресс-конференций. Самой короткой по времени стала первая встреча с представителями медиа — она длилась 1 час 35 минут. Самым продолжительным стало мероприятие 2008 года, которое длилось 4 часа 40 минут.