Сенатор Пушков предрек Польше судьбу «потерянной страны» в случае выхода из ЕС

Польша без Европейского союза превратится в «потерянную страну», считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

По мнению сенатора, в случае выхода из ЕС единственным утешением Польши будет ее статус по НАТО — республика является опорной для США территорией в Восточной Европе.

«Но в европейской политике позиция Варшавы не будет иметь существенного значения. Для Польши это худший сценарий. Варшава будет устраивать истерики, угрожать, требовать, возможно, что-то и не платить, но при этом будет продолжать держаться за ЕС обеими руками», — написал Пушков в Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия запустила процедуру против Польши из-за спора о верховенстве права. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, объединение старалось наладить диалог с Варшавой, но не достигло успеха.