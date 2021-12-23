Депутат ГД Кравченко объяснил пользу длительных новогодних выходных

Новогодние выходные в России сокращать нельзя, заявил первый зампред Госдумы РФ по экономической политике Денис Кравченко.

После новогодних каникул у россиян повышается работоспособность. Об этом Кравченко заявил в беседе c URA.ru.

«Я приветствую длинные каникулы. Считаю, что это хорошее переключение, разгрузка и время побыть с семьей. Я считаю, что после каникул у людей повышаются работоспособность и общий тонус. Понятно, что это дороговато работодателю, но за счет того, что существуют январские, майские и ноябрьские праздники, люди реже в отпуска ходят», — отметил он.

Депутат ГД добавил, что каждый россиянин имеет право самостоятельно выбирать, как проведет новогодние выходные. Кроме того, Кравченко считает нормальным длинные январские выходные, несмотря на то, что это может быть экономически необоснованно.

Ранее врач высшей категории Лариса Алексеева порекомендовала запастись перед Новым годом ферментами, которые содержат действующее вещество панкреатин, или «Мезимом». Алексеева посоветовала при заболеваниях ЖКТ выпивать эти препараты перед застольем в новогоднюю ночь, передает телеканал «360».