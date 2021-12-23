Уполномоченный МИД РФ Лукьянцев раскритиковал блокировку немецкоязычного канала RT DE

Отключение немецкоязычного канала RT DE от телевещания в Германии является проявлением цензуры. Такую точку зрения обозначил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

По словам омбудсмена, блокировка RT DE — не первый случай ограничения деятельности российских СМИ, позиция которых отличается от той, что принята «в определенных кругах на Западе». Как отметил Лукьянцев, налицо двойные стандарты Берлина в части свободы прессы и телевидения.

«Тут надо сравнить, насколько некоторые государства, их слова о приверженности свободе СМИ соответствуют реальной свободе, которую они готовы обеспечить в информационном пространстве», — сказал представитель ведомства в интервью РИА Новости.

Руководитель немецкого медиарегулятора Ева Флекен ранее заявила, что RT DE якобы не имеет лицензии на вещание в Германии. Глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид отмечал, что новый канал в республике «вызывает раздражение».