Против экс-губернатор Пензенской области Белозерцева возбудили еще одно уголовное дело

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. На этот раз он подозревается в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов.

По информации СМИ, несколько месяцев назад во время обысков в здании городской администрации был обнаружен пистолет Макарова со спиленным номером, а также 96 патронов к нему. Экс-чиновник вину в инкриминируемом преступлении не признает. Его адвокат считает, что уголовное дело возбуждено незаконно, а изъятые предметы лежали в подсобном помещении, куда обычно складываются подарки, полученные главой региона.

В настоящее время Иван Белозерцев находится в следственном изоляторе. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере на сумму более 31 млн рублей.