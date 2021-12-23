Подготовка украинских партизан американскими военными для борьбы с российскими силами приведет к катастрофическим последствиям для всех сторон конфликта. Об этом предупредил бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди.

Он прокомментировал недавнее сообщение британского таблоида Mirror. Авторы статьи утверждают, что Вашингтон и Киев заключили некий договор, согласно которому специалисты из США будут заниматься подготовкой украинцев «для ведения боевых действий в ходе партизанской войны с российскими силами», передает РИА Новости.

«Не говоря уже о том, что американское подстрекательство к войне является неконституционным, в этом конкретном случае последствия могут быть попросту катастрофическими для всех вовлеченных сторон», — заявил Джиральди.

Соглашение Украины и США является «одной из самых озадачивающих инициатив» последних и «еще одним показателем того, что Вашингтон ничего не извлек из своих неудач». Если Белый дом не откажется от подобных действий, то в итоге он совершит военное преступление, подвел итог бывший офицер ЦРУ.