Люди, которые составляют элиту Украины, упорно год за годом отказываются понимать, в чем заключаются реальные интересы их страны.

Такое мнение в эфире передачи «Объективно» на телеканале ОНТ высказал российский политолог Сергей Михеев, по словам которого интересы Украины в первую очередь заключаются в том, чтобы поддерживать нормальные отношения с Россией.

Если бы Россия и Украина сотрудничали и взаимодействовали, они бы смогли продемонстрировать действительную силу. Но Киев место этого выбрал путь разобщения, и в итоге превратил страну в придаток США с перспективной стать пушечным мясом.

«Украина и ее президент (Владимир) Зеленский все больше напоминает ту собачку, которая бегает за воланчиком, когда два человека играют в бадминтон. Собачке кажется, что она тоже участвует в игре. Но на самом деле это только иллюзия», — сравнил эксперт.

При этом он выразил надежду, что война между Россией и Украиной, о возможности которой в последнее время так часто говорят на Западе, никогда не начнется.

Наиболее правильным шагом для украинского руководства, по словам Сергея Михеева, мог бы стать поиск компромисса, какого-то дипломатического решения, возврат к здравому смыслу и пониманию, что у Украины и России общие интересы.

Федеральное агентство новостей /

Также политолог прокомментировал инициативу России, которая потребовала от США гарантий безопасности, и в том числе нераспространения НАТО на Восток.

По словам Сергея Михеева, эти предложения назрели уже давно, а российскому руководству уже давно следовало перестать американцев партнерами, коллегами и друзьями.

«Давайте честно скажем: мы считаем, что вы [США] поступаете с нами в ущерб нашей безопасности, а постановка вопроса, при которой ваша безопасность – это все, а наша – это ничто, неправильная. С такими предложениями можно было выйти и пять, и десять, и пятнадцать лет назад», — подчеркнул эксперт.

Подобные предложения со стороны Москвы, подчеркнул Михеев, были бы актуальны даже 20 лет назад, хотя возможно у нее тогда не было достаточных ресурсов, чтобы отстаивать свои права.

По мнению эксперта, российское руководство слишком долго миндальничало с американцами, но в конце концов ему нужно было когда-то назвать вещи своими именами.