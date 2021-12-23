Круглосуточная горячая линия заработала для жителей Улан-Удэ после пожара на ТЭЦ-1

Власти Улан-Удэ запустили горячую линию в связи с пожаром, произошедшем на ТЭЦ-1. Жители города могут обратиться в службу круглосуточно, сообщается в Instagram мэрии.

Задымление на ТЭЦ-1 спровоцировало возгорание электрической проводки. Из-за пожара были отключены четыре котла. Власти региона объявили чрезвычайную ситуацию республиканского уровня и приостановили работу детских садов и школ.

«Уважаемые горожане! Открыта горячая линия для оперативной информации в связи с ЧС на ТЭЦ-1. Всю информацию по отключению тепло и водоснабжения, а также по работе социальной сферы вы можете получить по телефонам единой дежурной диспетчерской службы г. Улан-Удэ 21-36-65, 21-29-72», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент наблюдаются перебои с горячим водоснабжением в части Железнодорожного и Советского районов города. Сотрудниками экстренных служб оценивается масштаб и порядок технологических работ. По прогнозам, последствия аварии будут устранены в течение шести-семи часов.