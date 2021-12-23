Украине предрекли будущее стран третьего мира

Украина в ближайшем будущем может пополнить список стран третьего мира. Такое мнение в беседе с «Украина.ру» высказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Виной такой незавидной перспективы станет стремительная архаизация экономики страны. Золотарев напомнил, что бывшие руководители Украины не скупились на громкие заявления. Например, Леонид Кравчук обещал украинцам жизнь по стандартам Франции, а Виктор Ющенко ориентировался на Польшу. Однако сегодня ситуация складывается таким образом, что нет речи даже о возвращении страны к показателям 2014 года.

«Вернуться в Украину до 2014 года не получится. Как раз Украина до 2014 года, если отминусовать Виктора Федоровича (Януковича — Прим. ред.) и его семейство с их дурными привычками и жадностью, вполне можно было сделать ту страну, из которой не хочется уезжать и хочется возвращаться. Однако, момент упущен — Украина стремительно скатывается в цивилизационную воронку», — посетовал Золотарев.

Эксперт подчеркнул, что современная экономика Украины стремительными шагами идет к стандартам стран третьего мира. Такой сценарий неизбежно приведет общество к полному возвращению в прошлое, резюмировал Золотарев.