Соединенные Штаты Америки в поисках возможности оказать на Россию максимальное давление возвращаются к старым методам, к которым они прибегали еще во время холодной войны, когда им противостоял Советский Союз.

Однако, как заявил известный историк, публицист и политолог Владимир Корнилов, методы, которые еще не так давно успешно работали, теперь оказываются неэффективными.

«Американцы поняли, что испытанные методы сейчас не срабатывают, все эти SWIFT и прочее. Последнюю неделю они обкатывают возвращение к совсем старым методам, вспоминая методы борьбы с Советским Союзом. Чем они тогда брали? Нехватка продуктов, нехватка товаров, более низкое качество товаров, недовольство бытовым потреблением и так далее», — напомнил Корнилов, слова которого приводит ИА SM-News.

Именно эти темы американцы раскачивали из-за рубежа через «Би-Би-Си», «Голос Америки» и тому подобные инструменты. Они давили именно на свое капиталистическое превосходство, которое, как в конце концов показало время, оказалось мнимым, заключил политолог.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Напомним, ранее стало известно о новых антироссийских санкциях, которые обсуждаются в США. В частности, по данным агентства Reuters, помимо экономических санкций, которые администрация президента США Джо Байдена, планирует ввести против Москвы в случае «российского вторжения» на Украину, американские политики предлагают ограничить импорт в РФ смартфонов и компонентов для производства автомобилей и самолетов.

Как подчеркивают американские СМИ, в случае реализации этой меры, потребители в России будут лишены возможности приобретать смартфоны Apple.