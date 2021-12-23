Капсула времени 130 лет пролежала в пьедестале памятника генералу Ли в США

Памятник генералу Ли снесли в американском городе Ричмонд, штат Вирджиния. В его пьедестале лежала капсула времени от предков, оставленная там в XIX веке.

Послание хранилось в небольшой коробке, сделанной из свинца. Оно представляло собой конверт с письмом, три книги и монету XIX века. Возраст книг составляет около 130 лет. Их содержание пока неизвестно, так как они серьезно пострадали из-за влаги.

Губернатор штата Ральф Нортэм считает, что найденные предметы позволят исследователям расширить знания о быте того времени. В ближайшее время намокшие книги восстановят, чтобы ознакомиться с их содержанием.

Решение о сносе памятника генералу Ли было принято летом 2020 года. Тогда по всей территории США массово проходили протесты против расовой дискриминации. Сама статуя была возведена в 1890 году.