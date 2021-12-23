Байден планирует еще раз побороться с Трампом за кресло президента США

Американский лидер Джо Байден заявил, что готов побороться за кресло президента в 2024 году и обойти в предвыборной гонке своего предшественника Дональда Трампа. О своих планах политик рассказал в интервью ABC.

Хозяин Белого дома при этом отметил, что окончательное решение он будет принимать отталкиваясь от своего самочувствия. По словам Байдена, если здоровье позволит, то он не упустит шанс удержаться на посту на второй срок.

«Если я буду здоров, как и сейчас, то я буду баллотироваться снова», — подтвердил американский лидер.

Байден также выразил недоумение на вопрос журналиста не откажется ли он от участия в выборах, если его конкурентом станет Трамп. Действующий глава государства утвердительно заявил, что соперник в лице Трампа не повлияет на его решимость баллотироваться повторно.

Очередные выборы президента США состоялись в ноябре прошлого года. Главными конкурентами стали демократ Байден и республиканец Трамп. Согласно результатам, утвержденным 14 декабря коллегией выборщиков, победу одержал 79-летний Байден. Его инаугурация состоялась 20 января. Однако республиканец даже на тот момент отказывался признавать поражение и требовал в судебном порядке пересмотреть голоса избирателей в нескольких штатах.