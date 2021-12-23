Нецензурный анекдот Норкина после эфира заставил хохотать гостей «Места встречи»

Ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин вновь повеселил гостей программы злободневной шуткой. На этот раз смешная история была рассказана после эфира из-за нецензурной лексики.

Темой передачи стали плюсы и минусы словесных заимствований в русском языке. Актуальность объясняется тем, что у многих компаний в России названия составлены с заимствованными словами и англицизмами. Андрей Норкин развеселил гостей телепрограммы бранным анекдотом за кулисами «Места встречи», передает Федеральное агентство новостей.

«У Васьки же жена в банке работает? Да. Я не могу вспомнить, в каком, там название какое-то сложное, типа там *** вам, товарищ полковник. Сосьете женераль?» — пошутил Норкин.

Ведущий отличается не только искрометным и острым чувством юмора, но и видением политической ситуации. Во время одного из эфиров ток-шоу Норкин предложил «радикально решить» вооруженный конфликт в Донбассе при помощи России.