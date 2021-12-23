Американский дипломат Миллс пригрозил России последствиями из-за Украины

Россию ожидают «масштабные последствия» в случае «агрессии» с ее стороны по отношению к Украине. Такое заявление сделал заместитель постпреда Соединенных Штатов при ООН Ричард Миллс.

Ранее Россия провела неофициальную встречу Совета безопасности ООН, посвященную ситуации с национальными меньшинствами, а также проблеме прославления нацизма в странах Балтии и на территории Украины. Как следует из заявления, выпущенного представителями некоторых государств, «любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и повлечет за собой серьезную цену».

«Мы призываем Россию к деэскалации, призываем работать по дипломатическим каналам и обеспечить транспарентность своей военной активности», — заявил зампостпреда США при ООН.

Как отметил Миллс, «дальнейшие военные действия России против Украины приведут к масштабным последствиям и суровой цене». При этом он добавил, что соблюдение суверенитета и территориальной целостности государств является «ключевыми принципами внешней политики США и ООН».

В последнее время представители западных стран выражают обеспокоенность якобы «агрессивными» действиями Москвы по отношению к Киеву. Как ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает свои войска в пределах собственных территорий и не собирается нападать на кого-либо. Все муссируемые сообщения призваны оправдать нахождение войск НАТО на украинской границе.