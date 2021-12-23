Глава Евродипломатии и госсекретарь США решили привлечь ЕС к переговорам с Россией

Любые обсуждения российских инициатив по европейской безопасности должны проходить с участием ЕС. К такому выводу пришли Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Резиденты Вашингтона и Брюсселя договорились прибегать к различным дипломатическим каналам и «соответствующим международным и региональным форумам, таким как ОБСЕ, чтобы ответить на эти вызовы». Блинкен и Боррель также обменялись мнениями насчет противодействия экономическому давлению Китая на США и страны-участницы Евросоюза.

«Госсекретарь Блинкен и верховный представитель Боррель приняли к сведению предложения, представленные Российской Федерацией на прошлой неделе относительно российских взглядов на новые договоренности по безопасности в Европе. Они договорились, что любые дискуссии о европейской безопасности будут проходить в координации и при участии ЕС», — следует из сообщения внешнеполитической службы Евросоюза.

Аналогичные темы были подняты на обсуждение Жозепом Боррелем 22 декабря. Тогда в дискуссии принимала участие нынешний председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде.