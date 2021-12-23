Водитель маршрутки не справился с управлением на скользкой дороге в Петербурге

Городская маршрутка вылетела в кювет из-за скользкой дороги в Красногвардейском районе. Об этом рассказали очевидцы события в социальных сетях.

Дорожно-транспортное происшествие случилось возле дома №24 по Муринской дороге. Автобус перевернулся из-за того, что уступал дорогу машине скорой помощи. Судя по опубликованным в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте» кадрам, после ЧП карета не остановилась и поехала дальше. Согласно предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

«Я подошел к водителю, спросил, все ли хорошо. Тот разговаривал по телефону, ответил невнятно, но утвердительно. В это время пассажиры выбирались из автобуса через заднюю дверь, я видел трех-четырех человек», — рассказал очевидец.

После наступления зимы в Санкт-Петербурге резко выросло число ДТП и больших дорожных заторов. Жители Северной столицы считают виновниками возникающих проблем правительство города и лично губернатора Александра Беглова. В частности горожане регулярно критикуют власти за халатное отношение к уборке улиц от снега и наледи.