Псаки положительно охарактеризовала дипломатические взаимодействия России и США

США надеются, что Москва и Вашингтон продолжат совместные дипломатические дискуссии. Такое заявление на брифинге сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она, по просьбе журналистов, прокомментировала недавнее заявление президента России Владимира Путина о сложившейся напряженности в Европе и готовности Москвы к ответным мерам.

«Хорошим признаком является то, что есть открытая линия дипломатической дискуссии и взаимодействия, которое идет. Мы ожидаем, что это будет продолжаться. Мы надеемся, что это будет продолжаться», — ответила Псаки.

Владимир Путин недавно указал на ответственность Запада за происходящее в Европе. Он пояснил, что Россия не будет терпеть угрозы со стороны НАТО и начнет «предпринимать адекватные военно-технические меры». Президент отметил, что размещение ракет на территории Украины является жестким агрессивным шагом против РФ.