Машина петербуржца провалилась в вырытую под строительство социального объекта яму

Внедорожник угодил под лед рядом с ЖК «Цветной город» в Петербурге. Уточняется, что полутораметровую яму, в которую провалился автомобиль, вырыли для строительства социального объекта.

Информация об инциденте появилась в группе соцсети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». На опубликованных очевидцами кадрах видно, что задняя часть автомобиля провалилась под лед.

Жители Красногвардейского района решили вызволить застрявший внедорожник с помощью троса. Иномарку успешно вытащили из воды, поэтому помощь спецслужб города не потребовалась.

Впрочем, это не единственный случай, когда петербуржцы не надеются на городские службы. Последние недели непогода изрядно утомила горожан — сначала людям пришлось превозмогать сугробы, которые коммунальщики не убрали вовремя, потом — спасаться на обледеневших дорогах. Петербуржцы неустанно пишут жалобы в администрацию и губернатору Александру Беглову, однако адекватной реакции от властей так и не последовало.