Бортник: Украина больше не является для России вопросом первостепенной важности

Запад упустил время, когда для России было важно решить украинский вопрос. Теперь Москва ставит глобальные задачи, отстаивая признание своих интересов в разных регионах мира.

Такое мнение в эфире интернет канала PolitWera высказал украинский политолог Руслан Бортник, по словам которого, даже если Запад сейчас согласился бы на полное выполнение Киевом Минских соглашений, России этого уже оказалось бы недостаточно.

«В целом я считаю, что не стоит вообще сегодня вопрос Украины в отношениях между Россией и Западом. То есть Украина – только поле, только предлог. Сегодня Россия решает другие задачи, более глобальные, — заявил эксперт. — Если, условно говоря, сегодня Запад полностью согласился бы на «Минские соглашения» так, как Россия их читает, Россия бы не согласилась, России этого было бы недостаточно».

По словам Бортника, сейчас Россия требует, чтобы Запад признал ее равной, то есть государством, имеющим собственные национальные интересы, с которыми всем остальным придется считаться. При чем Россия требует признать, что имеет право на зону влияния не только в Европе и Азии, но и в Латинской Америке, и на Ближнем Востоке, подчеркнул политолог.

ФБА «Экономика сегодня» /

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что Россия требует от НАТО письменных гарантий того, что военный блок перестанет продвигаться на восток. Кроме того, МИД РФ обнародовал два пакета адресованных Западу предложений по обеспечению взаимной безопасности.