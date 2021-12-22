Музыкант Сергей Шнуров написал заглавную песню к фильму «Гранит»

С легкой руки Сергея Шнурова слова песни — «Наш отряд стоит, крепче чем гранит! И пусть Господь хранит души наши», стали главной темой картины, рассказывающей историю главного героя, российского инструктора с одноименным позывным.

«Гранит» с отрядом специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», отправляется в Мозамбик, где исламские террористы сжигают деревни и жестоко убивают местных жителей.

«Гранит с небольшим отрядом прибывает на военную базу в Муэдо и застает печальную картину: солдаты местной армии боятся выступать против боевиков, не соблюдают дисциплину, приказы выполняют с трудом, а генерал Фубо отказывается делиться информацией о численности и расположении вражеских отрядов. Гранит намеревается провести разведку и добыть необходимые сведения самостоятельно», — сообщается на официальной странице фильма в ВК.

В клипе на заглавную песню фильма герои вступают в динамичный и зрелищный, но при этом правдоподобный бой с террористами. Сцену можно будет увидеть во время премьерного показа, который состоится 28 декабря в 23:40 на НТВ.

Фильм «Гранит» — новая картина киномира про русских инструкторов, ранее зрители уже высоко оценили ленту «Турист» о событиях в Центральноафриканской Республике в 2020-м году, когда наши специалисты помогли остановить захват столицы боевиками.